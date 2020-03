Sarte, casalinghe e artigiani contro il Coronavirus: mascherine per tutti gli abitanti di Raffadali

Una interessante quanto unica (almeno finora in provincia di Agrigento) iniziativa parte direttamente da Raffadali, paese dell’agrigentino che conta poco più di diecimila abitanti. Per far fronte all’emergenza Coronavirus, e alla conseguente mancanza degli strumenti minimi di difesa quali guanti e mascherine, un vero e proprio esercito di sarte, mamme e casalinghe del paese “scende in campo” per dare una mano ai propri concittadini. Ed è così che da qualche giorno donne e artigiani del paese, con il coordinamento di esperte tessitrici, lavorano giorno e notte per una produzione “fai da te”di mascherine da fornire all’intera popolazione di Raffadali.

A coordinare la lodevole iniziativa è il primo cittadino Silvio Cuffaro che, durante una delle sue dirette Facebook con cui tiene costantemente aggiornato l’intero paese sui numeri del Coronavirus, ha comunicato l’importante risultato: “Entro lunedì avremo almeno duemila mascherine che sono state realizzate dalle nostre sarte e casalinghe. Le maschere sono resistenti, in doppio Tnt, con una garza sterilizzata al centro e sono pure personalizzabili. Il passo successivo sarà quello di sottoporle ad una massiccia sterilizzazione per poi partire con la distribuzione. Vere e proprie mascherine made in Raffadali”.

L’ambizioso obiettivo è quello di riuscire a fornire entro due settimane le mascherine a tutti gli abitanti di Raffadali. “Inizieremo con i commercianti che garantiscono ancora servizi essenziali. Poi sarà la volta di tutti gli anziani e, successivamente, puntiamo ad una copertura dell’intero paese” – ha dichiarato il sindaco Cuffaro che ha aggiunto: “Siamo un popolo generoso e attivo: ringrazio tutte le mamme, le casalinghe, le sarte di Raffadali che in un momento di crisi e difficoltà non hanno esitato a mettersi a disposizione per il bene comune”.