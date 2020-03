Sindaco di Licata e 22 impiegati in auto-isolamento

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, si e’ messo in auto-isolamento domiciliare insieme a ventidue impiegati del Comune. Le misure sono scattate in seguito alla positivita’ al Coronavirus di una donna di 58 anni, moglie di un impiegato. Al Municipio, secondo quanto ha fatto sapere il sindaco, verranno garantiti i servizi essenziali, ed è stata disposta la sanificazione dei locali e, le autorita’ sanitarie, sono al lavoro per ricostruire i contatti della donna che era tornata di recente da una crociera.

Nel frattempo il vice sindaco Antonio Montana, in accordo con le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, ha istituito il Centro Operativo Comunale (COC). Il COC, coordinato dal vice sindaco e di cui farà parte il Comandante della Polizia Municipale, Giovanna Incorvaia, servirà a coordinare la risposta straordinaria che la Protezione Civile e le forze dell’ordine hanno deciso di mettere in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus.

“La costituzione di questo speciale tavolo di lavoro permetterà di aumentare ulteriormente i controlli e di rispondere in maniera efficiente e tempestiva all’emergenza, coordinando in un centro unico le varie competenze di pubblica sicurezza e sanità pubblica a livello locale”, dice il Comune. Secondo il vice sindaco Montana, incaricato dal sindaco Pino Galanti, “in situazioni straordinarie servono sforzi e misure altrettanto eccezionali. E ammirevole lo spirito di collaborazione delle forze dell’ordine e della Protezione Civile, nonché lo spirito di sacrificio dei nostri vigili urbani”.