Sospensione normalizzazione utenze idriche a Raffadali

La Gestione Commissariale del S.I.I. -ATI AG9, anche in ottemperanza alla vigente normativa in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dalla data odierna ha temporaneamente sospeso l’attività organica di normalizzazione delle utenze idriche ricadenti in territorio di Raffadali, a meno dei soli eventuali casi di urgenza, connessi con il mancato approvvigionamento idrico.

La Gestione Commissariale avrà cura di comunicare preventivamente la ripresa delle attività.

