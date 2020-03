Campobello di Licata, appello dell’Avis: donate il sangue

“Donate sangue”. L’appello dell’Associazione italiana donatori del sangue (Avis), sezione di Campobello di Licata – e non solo – è stato accolto dai cittadini donatori. Sos in questi tempi drammatici per la Penisola ei il mondo di covid19. Ok la Giornata della donazione di sangue, domenica, dell’associazione presieduta dal presidente Amedeo Avanzato, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. L’iniziativa sotto lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Sono state raccolta 20 sacche di sangue e nove pre donazioni ((disponibilità a donare sangue). Prima erano state raccolte 27 sacche di sangue e 7 idoneità. Il 29 marzo la successiva donazione.

Giovanni Blanda