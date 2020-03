Euroform: la formazione non si ferma …. anche a distanza

L’Euroform, la scuola professionale dei mestieri, chiusa per il rapido diffondersi del Coronavirus ha attivato con tempestività la FAD (formazione a distanza) per tutti gli studenti (oltre 4 mila) di tutte le sedi didattiche della Sicilia. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 impone giustamente misure precauzionali sempre più restrittive.

Fin dalle prime avvisaglie che le lezioni scolastiche sarebbero state sospese, la direzione della scuola Euroform si è prontamente attivata selezionando la piattaforma on line “Cisco Webex” che permette a docenti e allievi di proseguire le lezioni anche nell’impossibilità di recarsi a scuola.

Grazie alla sollecita e straordinaria collaborazione di tutti (tutor, docenti e allievi), nel giro di pochissimo tempo è stato possibile ripristinare il normale calendario di studio. Le lezioni in videoconferenza, da tutte le sedi della scuola Euroform, hanno preso il via con successo ieri mattina, lunedì 16 marzo.

I docenti e i collaboratori hanno svolto un lavoro straordinario cimentandosi nel migliore dei modi all’interno di una attività particolarmente complessa. In particolare, i docenti hanno trasmesso agli allievi sicurezza, serenità e molta positività per l’imminente futuro.

I ragazzi hanno gradito molto la nuova attività didattica on line e vi hanno partecipato con entusiasmo e professionalità. È stato dato spazio non solo alla classica lezione ma anche ad un efficace e proficuo dialogo tra docente e alunni. Particolarmente soddisfatto dell’avvio della FAD il presidente Salvatore Licata che dichiara: “Ringrazio di cuore i collaboratori e i tantissimi docenti che si sono messi in gioco e che stanno facendo sentire a scuola i ragazzi, i quali stanno dimostrando maturità e senso di appartenenza all’Euroform”.