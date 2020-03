Scoperti alla Marinella due box pieni di moto rubate

La Polizia di Stato ha denunciato per il reato di ricettazione in concorso V.P. 80 anni dello Zen e R.S.A., 21enne del quartiere “San Lorenzo”.

I due sono stati sorpresi dai poliziotti del commissariato San Lorenzo in un box di via Calcante, nel quartiere “Marinella”, dove sono state trovate moto e scooter e parti meccaniche rubati. Gli agenti sono arrivati al magazzino grazie al segnale satellitare di una moto appena rubata.

Nel seminterrato dell’abitazione sono state trovate alcune moto di grossa cilindrata e una grossa quantità di parti meccaniche smontate di motocicli, poi risultate rubate. I due hanno confessato e hanno ammesso che rimettevano in vendita tramite siti on line le parti meccaniche degli scooter.

Nel corso dei controlli in un secondo magazzino sono stati trovati altri accessori e altre moto di grossa cilindrata, tutte risultate recentemente rubate.

Nel dettaglio: sei motociclette integre, altre due parzialmente smontate, telai, un organo motore ed una lunga serie di parti meccaniche, carenature, accessori e caschi, nonchè materiale per l’imballaggio e la spedizione per vendita online della merce. Da una prima stima, il valore della refurtiva rinvenuta ammonterebbe a circa 150.000 euro.