Stop ai tributi locali per emergenza Coronavirus a Canicattì, in provincia di Agrigento. Ad annunciarlo è il sindaco, Ettore Di Ventura, spiegando che la Giunta municipale sta elaborando i provvedimenti in linea con le disposizioni del Governo nazionale. La sospensione riguarderà il pagamento di tasse e tributi, compresa la Tosap, “nonché eventuali agevolazioni a sostegno delle attività commerciali, incluse quelle ambulanti”, precisa il primo cittadino.

