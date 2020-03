Tiziano Ferro e il tour negli stadi 2020, c’è anche Messina

C’è anche Messina nel tour che vedrà Tiziano Ferro esibirsi negli stadi a partire dal 30 maggio 2020.

L’artista di Latina, reduce dal co-conduzione del Festival di Sanremo dove ha affiancato Amadeus e Fiorello in ogni serata, sarà allo stadio San Filippo il 27 giugno 2020.

Un tour che vale più degli altri, sia per i fan che per Ferro che quest’anno spegne le 40 candeline. In scaletta ci saranno tutti i singoli rilasciati in carriera dall’artista, in aggiunta alle canzoni dell’ultimo album “Accetto Miracoli, uscito il 22 novembre scorso da cui sono stati estratti i brani “Buona (Cattiva) Sorte”, “Accetto Miracoli” e “In mezzo a questo inverno”, già diffusi in radio.

Mentre si trovava a Latina per festeggiare il compleanno in famiglia, sul suo profilo Instagram Tiziano Ferro ha pubblicato un messaggio d’amore rivolto alla sua città: “Casa è dove il cuore risiede. Famiglia è dove fiorisce l’amore. Alla mia città, e alla mia gente. Grazie per l’abbraccio enorme. Orgoglioso latinense”.

Saranno 12 i concerti del tour negli stadi da nord a sud, a partire dalla data zero del 30 maggio 2020 allo Stadio G.Teghil di Lignano.

Il tour, dal nome TZN2020, farà tappa il 5 e 6 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari, il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera e concludersi il 15 a Roma (Stadio Olimpico).

Alcuni dei brani del disco sono stati scritti in collaborazione con Giordana Angi, seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi, seconda classificata alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi