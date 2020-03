Agrigento, laurea ai tempi del Coronavirus: discussione on-line e festeggiamenti su whatsapp

Il Coronavirus negli ultimi giorni ci sta “imponendo” un notevole cambio delle nostre abitudini e consuetudini: dal gesto apparentemente più piccolo, quale può essere un saluto, all’obbligo di stare chiusi a casa, se non per le tre ormai note regole fondamentali: salute, lavoro e approvvigionamento. Il Covid-19 ha tentato di stravolgere anche i programmi di molti giovani studenti agrigentini che, giunti ormai al termine del percorso universitario, sono stati in questi giorni protagonisti di discussioni di laurea e proclamazioni alquanto inusuali.

E’ il caso di Roberta Amico, neo dottoressa in chimica farmaceutica. L’agrigentina, che ha discusso la tesi dal titolo “Uno studio di controllo qualità su supplementi dietetici a base di frutto di vaccinum macrocarpon venduti in Italia”, è stata proclamata dottoressa proprio questo pomeriggio con un collegamento via streaming col portale dell’Università di Palermo.

Dopo la tanto sudata proclamazione al via i festeggiamenti, anche questi rigorosamente online: grazie a whatsapp e altri strumenti parenti e amici hanno potuto “abbracciare” virtualmente la giovane dottoressa.