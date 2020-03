Canicattì, adesca persona per rapporti sessuali e gli ruba portafoglio: denunciati entrambi

A Canicattì sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due soggetti in seguito a controlli del personale dipendente del commissariato di P.S. che interveniva in una nota piazza della cittadina, dove riceveva la denuncia di un uomo che riconosceva l’autrice di un furto ai suoi danni.

L’uomo riferiva che, il giorno precedente, era uscito di casa per comprare sigarette ed effettuare un versamento bancario. Nella centrale piazza cittadina, veniva adescato da una donna, per un rapporto sessuale per il quale concordavano il compenso di 20,00 euro. I due si appartavano in un vicolo del centro storico, qui , la ragazza, con un gesto repentino sottraeva con strappo il portafogli che l’uomo aveva in mano per il pagamento della prestazione e scappava via. Gli accertamenti investigativi consentivano all’uomo di riconoscere la donna che poco prima lo aveva derubato.

La donna, con precedenti di Polizia specifici e sottoposta agli arresti domiciliari, veniva deferita all’A.G. per furto con strappo, evasione ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità;

Entrambi denunciati ai sensi dell’art 650 c.p.