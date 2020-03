Canicattì: Aldo Corbo dona un monitor multi parametri e un ventilatore polmonare… un grande esempio di generosità

In momenti come questi dimostrare la propria generosità, la propria disponibilità verso il prossimo è una grande atto d’amore. E’ un atto d’amore quello fatto da Aldo Corbo titolare del “ centro dentale Corbo “ di Canicattì , che ha pensato bene di donare due strumenti che chissà quante vite salveranno: un monitor multi parametri e un ventilatore polmonare . Personalmente mi sento di ringraziare Aldo per un gesto che fa di lui oltre che un imprenditore straordinario anche un uomo di grande generosità.

Mi piace raccontare questa storia di altruismo , perché Canicattì è una piazza ricca di imprenditori, che farebbero bene a emulare l’iniziativa di Aldo Corbo. Voglio ricordare a me stesso e a tutti che un ventilatore polmonare e un monitor in questo momento fanno la differenza tra la vita e la morte , di noi o dei nostri cari. Grazie Aldo.