Commissariato l’ospedale di Sciacca per la gestione dell’emergenza

A seguito delle gravi difficoltà riscontrate nella gestione dell’emergenza Covid-19 all’interno del presidio ospedaliero di Sciacca l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza nomina con decreto il Dott. Alberto Firenze Commissario ad acta presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con il compito di provvedere – in sostituzione del Direttore Medico di Presidio degli Ospedali Riuniti “Sciacca Ribera” direttore sanitario Gaetano Migliazzo– alla gestione dell’emergenza Covid-19 nel suddetto Presidio Ospedaliero.

La comunicazione è secca e piuttosto formale ma non lascia adito a dubbi o interpretazioni. A Sciacca non si è riusciti a fronteggiare l’emergenza e il contagio si è diffuso in ambiente ospedaliero.

Firenze, da ultimo alla guida dell’Ersu di Palermo, è persona nota nell’ambiente ed ha lavorato tanto con governi di sinistra che con governi di destra.

“Il commissario per l’emergenza Covid-19 degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera ha già manifestato la disponibilità ad incontrare i sindaci del territorio” fa sapere adesso in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo dopo un colloquio telefonico durante il quale ha rivolto le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al dottor Alberto Firenze, specialista di Igiene e Medicina preventiva e docente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, nominato commissario ad acta per l’emergenza Covid-19 presso la direzione sanitaria di presidio degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera con decreto dell’assessore regionale per la Salute Ruggero Razza.

“Il compito che è stato affidato al commissario – aggiunge La Rocca Ruvolo – è molto delicato perché riguarda l’aspetto epidemiologico e le strategie da mettere in atto per gli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera. Sono certa che il dottor Alberto Firenze darà un importante contributo per affrontare l’emergenza sanitaria per l’epidemia da nuovo Coronavirus nel nostro territorio”.