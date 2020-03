Comune sciolto per mafia, ci pensa il sindaco “vicino” a far rispettare il decreto anti coronavirus

Non c’è un sindaco a Pachino, per effetto dello scioglimento del Comune del Siracusano per infiltrazione mafiosa, ma i commissari, a capo dell’amministrazione del Municipio fino a nuove elezioni, si sono accorti di non avere mezzi con altoparlanti per lanciare appelli alla popolazione affinché resti a casa, nel rispetto del decreto anti coronavirus emanato dalla Presidenza del Consiglio. E così, in loro soccorso è intervenuto il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri, che, si è recato, insieme al vicesindaco ed all’assessore all’Ecologia, nel Comune vicino per dare una mano alla Polizia municipale.

“Abbiamo usato i nostri mezzi – racconta l’assessore all’Ecologia, Corrado Lentinello – perché da Pachino ci hanno detto di esserne sprovvisti. Però, abbiamo notato che ci sono tante persone in giro, che preferiscono scendere in strada piuttosto che starsene a casa. Evidentemente, non si comprende ancora che per arginare il Covid-19 serve la collaborazione ed un senso di responsabilità da parte di tutti. Abbiamo invitato, con gli altoparlanti, i passanti a rispettare il decreto io resto a casa”.

La situazione a Portopalo, come svelato dallo stesso assessore all’Ecologia del Comune è sotto controllo. “Abbiamo portato a termine le operazioni di sanificazione – racconta l’esponente dell’amministrazione di Portopalo – nella nostra città e devo dire che i cittadini stanno collaborando”.