Il caso di coronavirus ad Agrigento ci insegni qualcosa… riaprite in fretta la Burgio Corsello, mettiamo in sicurezza l’ospedale B. Lombardo

Era solo questione di tempo ed ecco la notizia. Una signora di favara è risultata essere positiva al tampone del coronavirus. La signora sembrerebbe essere ricoverata nel reparto di cardiologia dell’ ospedale di Agrigento. Adesso verranno applicati tutti i protocolli sanitari previsti. Il reparto rischia la chiusura e il personale sanitario potrebbe essere messo in quarantena. Un danno immane in termini di disponibilità di un reparto e di personale sanitario costretto a non potere operare.

Questa triste esperienza a danno di nostri cugini agrigentini ci dovrebbe fare accendere la lampadina. Se questo dovesse accadere al Barone Lombardo , sarebbe compromessa buona parte della struttura e a rischio buona parte del personale sanitario che vi insiste. Aprire immediatamente la casa di risposo Burgio Corsello, ci consentirebbe di farlo diventare presidio di prima accoglienza con una disponibilità tra i 40 e i 50 posti letto e mettere in sicurezza l’ospedale canicattinese.

Anticipiamo lo scienziato di turno che dirà “ la fai facile tu” “ ma ci vuole questo , ci vuole quello”. L’alternativa a tutte queste menate è la certezza di un ospedale in pericolo. Domani stesso sarebbe il caso di iniziare ad effettuare la pulizia e la sanificazione e partire con gli appelli al Presidente delle Regione Musumeci e all’assessore alla Sanità , affinché ci faccia avere quanto necessario per fare diventare la casa di riposo un rifugio sanitario di prima accoglienza.