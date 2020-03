Lettera aperta, aiutate chi è terapia immunosoppressiva: servono dispositivi di protezione

Lettera al primo cittadino.

Gentilissimi Signori Sindaci dei Comuni della provincia.

mi rivolgo a voi, alla vostra attenzione in qualità di organi preposti, per manifestare lo stato di paura che vive ogni singolo cittadino trapiantato di organo, di cellule staminali emopoietiche, in chemioterapia o comunque soggetto immunodepresso, per colpa del Codiv-19.

Già dai primi giorni di allarme, in tutta la provincia non si trovavano più mascherine ed altri presidi medici atti a combattere la diffusione del virus, per noi trapiantati, di importanza vitale. Nasce pertanto da un interesse collettivo di solidarietà e altruismo, la richiesta di istituire presso le USL un centro di distribuzione che possa fronteggiare con efficacia l’emergenza, garantendo la dovuta sicurezza al cittadino in terapia immunosoppressiva.

Fiduciosi restiamo in attesa che la richiesta sia esecutiva.

Vincenzo Vella (già Presidente AIDO, e fondatore Asdo Sicilia)