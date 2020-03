Licata: medicine direttamente a casa a chi non ha assistenza

L’amministrazione comunale di Licata sta producendo il massimo sforzo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Diversi gli interventi effettuati nella giornata che ha visto dapprima un confronto con i medici di famiglia, poi la ripresa della sanificazione delle vie cittadine ed infine un accordo con la Croce Rossa Italiana per distribuire farmaci ai cittadini che non possono uscire di casa. Nel corso di un incontro con i rappresentanti dei medici di Medicina Generale, cui ha partecipato anche l’assessore Andrea Burgio, è stato stabilito di interessare Regione, Prefettura ed Asp per ottenere più tamponi ed i dispositivi protettivi necessari.

