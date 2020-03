Passaggio dello Stretto gratuito per il personale sanitario in transito

Passaggio gratuito dello Stretto di Messina a tutto il personale sanitario in transito. Lo comunica la Caronte & Tourist, la compagnia di navigazione che si occupa dell’attraversamento dello Stretto.

La decisione, fa sapere l’azienda, arriva in considerazione delle richieste avanzate dagli ordini professionali del personale sanitario che opera nei presidi delle città dello Stretto. Caronte & Tourist, Bluferries e Meridiano Lines hanno deciso di offrire a quanti – medici, infermieri, OSS – dovranno recarsi da Messina a Villa San Giovanni/Reggio Calabria e viceversa il passaggio auto gratuito sulle proprie navi. “Viste le differenti modalità operative – si legge in un comunicato – gli interessati sono invitati a contattare le singole società per le condizioni di accesso all’iniziativa”.