Posta sui social uscita senza motivo: denunciato 25enne

I controlli della Polizia di Stato continuano su tutto il territorio della provincia per assicurare il rispetto delle limitazioni imposte dal DPDM per contenere la diffusione del contagio e tutelare la salute dei cittadini.

Nel corso del fine settimana, il personale operante ha provveduto a raccogliere e fare sottoscrivere decine di dichiarazioni che saranno controllate successivamente a campione.

In provincia, sono stati denunciati per violazione dell’art. 650 del codice penale, quattro automobilisti, sorpresi a circolare al di fuori dei casi consentiti i quali, alla richiesta degli operatori adducevano variegati motivi quali ad esempio il pranzo in famiglia, fumare una sigaretta, ecc.

Un’ampia attività investigativa ha, inoltre, consentito di identificare e deferire all’A.G. un giovane L.A. 26 anni residente ad Agrigento, che nelle giornate precedenti aveva pubblicato sui social network un video nel quale si riprendeva e dimostrava di essere in giro senza giustificato motivo, eludendo le disposizioni, sono in atto ulteriori accertamenti.

Sono stati controllati inoltre ristoranti, pub, bar, e locali di aggregazione di tutta la provincia, al fine di verificare il tassativo rispetto degli orari di apertura, dalle 06.00 alle 18.00.