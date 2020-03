Prefetto Agrigento incontra la stampa: numeri ufficiali e situazione dopo primo contagio in ospedale

terminata la conference call convocata dalla Prefettura di Agrigento per fare il punto, con dati ufficiali, sulla emergenza Coronavirus in provincia. Il Prefetto Dario Caputo si è riunito con i giornalisti agrigentini fornendo dati e numeri ufficiali aggiornati al 17 marzo 2020 (ieri), in attesa del nuovo bollettino previsto per la giornata di oggi.

I dati che adesso riporteremo – forniti dalla Prefettura di Agrigento in contatto con l’Asp di Agrigento – non contengono ancora la notizia dell’ultima ora, vale a dire l’accertata positività della donna di 76 anni di Favara che era ricoverata presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Agrigento S.Giovanni di Dio. In queste ore sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine che stanno meticolosamente ricostruendo i contatti della donna risultata positiva. Quest’ultima sarebbe venuta in contatto con un familiare proveniente dalla Lombardia alla fine di febbraio che (a differenza di quanto circolato) si era regolarmente autodenunciato. Adesso tutti i familiari – come ha dichiarato il sindaco Anna Alba – sono in autoquarantena e nessuno di loro presenterebbe sintomi. Nelle prossime ore – come ha riferito il sindaco di Favara Anna Alba – maggiori dettagli saranno dati anche dal legale che rappresenta la famiglia della donna.

Dunque, ricapitolando, questi i numeri aggiornati al 17 marzo 2020. In provincia di Agrigento sono stati effettuati 316 tamponi e di questi 22 sono risultati positivi (ribadiamo che tra questi non è conteggiata la donna di Favara). I 22 pazienti agrigentini risultati positivi al Covid-19 sono così distribuiti: 14 sono di Sciacca, 3 di Ribera, 2 di Menfi, 2 di Licata e 1 di Santa Margherita Belice. (ripetiamo per correttezza che a questi numeri bisogna aggiungere la donna di Favara).

Gli agrigentini ricoverati in ospedale sono 6: due a Sciacca, due a Caltanissettta, uno a Enna e uno a Caltagirone. Agrigento, ad oggi, è la terza provincia in Sicilia per numero di contagi dietro Catania (108) e Palermo (40).

Il Prefetto di Agrigento ha sottolineato alla stampa come – oggi più che mai – è necessario tenere comportamenti che seguano l’ormai nota regola numero uno: restare a casa. “Se da un lato sono fiducioso anche e soprattutto per i controlli a tappeto che le forze dell’ordine in queste ore stanno effettuando – dice il Prefetto – dall’altro sono sconcertato da alcuni comportamenti a cui stiamo assistendo (negli ultimi due giorni altre 45 denunce per inosservanza del decreto).”

“Bisogna limitare gli spostamenti, restare a casa. Le pubbliche amministrazioni si stanno attrezzando al cosiddetto smart working – ha concluso il Prefetto – compresi noi. Qui in Prefettura è rimasto il personale indispensabile.”