Racalmuto, al via concorso letterario “Celafaremoafarcela”

Il Consorzio Turistico Città di Racalmuto, per contrastare la noia e la tristezza del “logorio della residenza forzata”, istituisce un concorso letterario, dal nome“CELAFAREMOAFARCELA“, da svolgere direttamente dal divano di casa, per impiegare il tempo costruendo pensieri propositivi.

Il concorso si svolgerà dal 26 Marzo al 9 Aprile e si baserà sulla pubblicazione di opere inedite da inviare direttamente all’indirizzo email del Consorzio. I destinatari del concorso sono autori italiani e stranieri che hanno anche la possibilità di scrivere opere dialettali, associate a traduzione. Il premio si articolerà in un’unica sezione, per un componimento di massimo quindicimila caratteri, spazi inclusi. Non sono ammessi testi di sfondo razzistico o offensivo di alcuna genesi. Il formato dovrà essere presentato in word o odt ed inviato all’indirizzo email consorzio.racalmuto@email.it. La partecipazione non comporta nessun costo. L’opera dovrà essere corredata dai dati anagrafici dell’autore e la giuria sara composta dai lettori della pagina Facebook “Consorzio Turistico Città di Racalmuto”.

Il vincitore sarà decretato il 10 Aprile e si aggiudicherà la pubblicazione sull’opuscolo turistico realizzato dal Consorzio con il patrocinio oneroso del Comune di Racalmuto.

“Forza amici tirate fuori la vostra fantasia e distraiamoci, commentano gli esponenti del consorzio turistico di Racalmuto, da questo momento negativo, cercando di creare insieme, con positività e voglia di farcela! “CELAFAREMOAFARCELA”.