Agrigento, coronavirus: in giro senza motivo, denunciate 45 persone

In giro senza permesso e con le scuse più banali. Ad Agrigento continuano i controlli delle forze dell’ordine in merito all’osservanza del decreto che impone a tutti i cittadini italiani di restare a casa, visto il perdurare dell’emergenza coronavirus.

Nelle ultime 48 ore, sono state 45 le persone denunciate, in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di inosservanza al provvedimento d’autorità.

Gran lavoro dei carabinieri che hanno pizzicato 45 soggetti che, a quanto pare, non hanno capito bene lo spirito del decreto.

C’è chi ha si giustificato dicendo di essere uscito per prendere una boccata d’aria, chi stava per andare a far visita a un parente anziano, chi invece ha detto che stava per andare in farmacia.

Uno dei fermati, invece, è stato trovato a far passeggiare il cane a 1 km di distanza dalla propria abitazione.