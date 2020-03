Canicattì, a lavoro presso supermercato al posto del titolare: giovane denunciato

Nel corso dei controlli coronavirus effettuati dalla Polizia in ottemperanza dei divieti imposti dal decreto oltre alle persone e alle auto, sono stati controllati diversi esercizi commerciali.

In un esercizio alimentare del centro storico di Canicattì non è stato trovato il titolare ma, al suo posto, un giovane che espletava l’attività privo di prevista autorizzazione. Il responsabile del piccolo supermercato è stato sanzionato per violazione al TULPS con una sanzione amministrativa di 1032 euro ed il ragazzo denunciato art.650 C.P. per inottemperanza al DCPM, non svolgendo regolare attività lavorativa non aveva alcuna giustificazione per uscire da casa.