Canicattì, consigli comunali saranno svolti in video conferenza e trasmessi in streaming

Si comunica che, a seguito della entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, i lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, che non sono mai stati sospesi, su mia disposizione ed in sinergia con il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Panepinto, saranno svolti in video conferenza e trasmessi in streaming, per dare la possibilità a tutti i nostri concittadini di poterne seguire i lavori.

Le attività istituzionali, le assemblee legislative, regionale e nazionale, da cui dipendono le sorti delle nostre comunità non possono e non devono fermarsi, così come non si fermano i medici, gli infermieri, gli operatori delle Forze dell’Ordine, i dipendenti pubblici, e tutte le altre categorie che ogni giorno, con senso del Dovere e dello Stato svolgono con abnegazione i loro compiti per il bene di tutti.

E’ stato rappresentato diversi giorni fa come a Canicattì sia presente una struttura, attualmente non operativa, come quella dell’Istituto “Burgio Corsello”, dotata di stanze, cucine, perfettamente utilizzabile: tale struttura, dotata di adeguate strumentazioni e di apparati che ne garantiscano la piena sicurezza sanitaria, potrebbe essere agevolmente utilizzata nell’ambito delle azioni di contenimento del Covid-19, la cui problematica non si esaurirà certamente nel breve periodo.

Ad oggi, in un momento in cui non si deve essere veloci ma velocissimi, in cui occorre tagliare con decisione i lacci ed i lacciuoli della burocrazia e mettere al primo posto la difesa delle nostre comunità, tale istanza, cui aderisco pienamente, ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta.

Il silenzio, inammissibile in tempi di normalità, diventa inaccettabile in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Nel fare un plauso al Presidente Musumeci per la forza e l’impegno che sta mettendo in campo in questa grave crisi, mi rivolgo a lui, al governo regionale, alla deputazione eletta nel territorio affinché questa istanza sia valutata attentamente e con urgenza, nell’interesse della nostra comunità.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco