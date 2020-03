Canicattì, fuori di casa senza motivazioni: denunciate due persone

Il personale del Commissariato di Canicattì effettuava il controllo di un uomo che alla richiesta dei poliziotti circa le motivazioni che avevano indotto l’ anziano signore ad uscire di casa riferiva di essere uscito da casa per una passeggiata, di non aver mai preso un virus in vita sua e quindi non occorre preoccuparsi.

Risposta curiosa hanno ricevuto gli stessi operatori da parte di un giovane che in orario notturno alla guida di una auto, con patente sospesa, riferiva di aver avuto il desiderio di una pizza.

I soggetti sono stati denunciati per aver violato le disposizioni del decreto.