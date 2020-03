Canicattì, limitazioni apertura e accesso al pubblico degli Uffici Comunali

Si Avvisa la cittadinanza che per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) è stata disposta la chiusura pomeridiana degli uffici comunali.

La modifica all’usuale orario di apertura entrerà in vigore dal 19 marzo ed è valida fino al 31 marzo p.v., salvo ulteriori modifiche.

Tale provvedimento, disposto dal segretario generale Giovanni Panepinto e dal sindaco Ettore Di Ventura, è valido per tutti gli uffici dislocati nelle varie sedi comunali.

