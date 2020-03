Escono per una serata di svago: denunciati due giovani

N ell’ambito dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sui limiti alla movimentazione dettati dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ,con violazione dell’art.650 c.p., ad Agrigento gli agenti della polizia di Stato deferiva due giovani i quali avevano trascorso la serata in giro per la città senza un reale motivo di necessità.

In particolare gli operatori venivano chiamati ad intervenire da una madre per una lite in famiglia. Giunti sul posto la signora riferiva che la figlia nonostante i suoi ammonimenti sul rispetto del divieto di uscire di casa si era allontanata assieme ad un amico per trascorrere una serata di svago.