Favara, dentista dona mascherine e guanti ai Carabinieri

In questi giorni tra le tante emergenze quella delle mascherine è forse una delle più sentite, sopratutto per chi è in prima linea nel tutelare la salute dei cittadini ma anche per tutti gli uomini delle forze dell’ordine che devono garantire la sicurezza sul territorio.

Un grande gesto di solidarietà viene da Favara dove il medico odontoiatra Davide Pirrera ha deciso di donare ai Carabinieri della locale Tenenza una confezione da 50 mascherina, un pacco di 100 guanti in lattice e disinfettante professionale per superfici, per ringraziarli del lavoro che stanno svolgendo in questi giorni vista l’emergenza Coronavirus.

“Sarei ancora più contento se altri miei colleghi facessero lo stesso, dichiara il dottore Pirrera. Io personalmente continuerò con la donazione”!