“Restate a casa, io non posso”, l’appello degli operatori del 118 Sicilia

“Restate a casa. Io non posso”, è questo l’appello lanciato dal Movimento unito dipendenti 118 Sicilia.

In questo momento critico per l’Italia, gli operatori sanitari del 118 insieme a medici, infermieri, forze dell’Ordine, si stanno mobilitando a dare il massimo, con umanità, non guardando orari e turni ma rispondendo ad un’opera di servizio e le scelte individuali dei cittadini sono determinanti per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus.

https://youtu.be/rF-gLbP0Ijo