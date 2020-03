Riscossione Sicilia chiude tutti gli sportelli, pagamenti rinviati

Chiudono gli sportelli di Riscossione Sicilia in tutta l’Isola. La decisione in base al decreto “Cura Italia” approvato dal Consiglio dei ministri “per tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto”.

Gli uffici che erogano servizi al pubblico rimarranno chiusi da oggi al e fino al 25 marzo prossimo. Il decreto ha disposto anche “la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione fino al 31 maggio 2020; il differimento al 30 giugno 2020 dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; il differimento al 31 maggio 2020 della prossima rata della cosiddetta rottamazione-ter (con scadenza ordinaria 28 febbraio) e del saldo e stralcio (con scadenza ordinaria 31 marzo)”.

Durante tutto il periodo di emergenza straordinaria “le eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili (riferite a procedure attivate ante periodo di sospensione), oltre che inviate a mezzo posta/email/pec seguendo le procedure ordinarie, potranno essere inoltrate/segnalate in copia ai nuovi indirizzi email di emergenza che verranno istituiti e pubblicati sul sito www.riscossionesicilia.it entro le 24h successive alla giornata di chiusura degli sportelli. Anche il servizio di contact center – che si invita ad utilizzare, preferibilmente per richieste di assistenza urgenti e indifferibili – rimarrà attivo, con operatore, per tutte le sedi, al numero unico 800 887357 dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13″.