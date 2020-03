Smart working per i dipendenti del comune di Montevago

La Giunta comunale di Montevago (Agrigento), guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, in linea ai nuovi indirizzi del governo nazionale per contenere il contagio da virus Covid-19, con apposita delibera ha deciso di adottare misure dirette all’ampliamento del lavoro agile per i dipendenti comunali. Il Comune di Montevago provvederà a mantenere la continuità amministrativa garantendo le attività indispensabili. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo come i loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. Vista l’emergenza sanitaria, gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile.

