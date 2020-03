20mila euro dagli infermieri della provincia di Agrigento per acquisto mascherine

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento ha deciso di mettere a disposizione fino a 20 mila euro per l’acquisto di dispositivi di sicurezza individuali da consegnare agli operatori sanitari che operano in prima linea nel territorio.

L’Opi, presieduto da Salvatore Occhipinti, ha preso questa decisione considerato che “su oltre 2.300 professionisti positivi al Covid-19 quasi l’80 per cento, cioe’ 1900, sono medici e infermieri. E per tutti le prospettive sono quelle di un rischio altissimo senza gli adeguati dispositivi di protezione”.

Nel frattempo, il Nursind Sicilia, il sindacato delle professioni infermieristiche, sta ricercando aziende tessili per fornire consulenza e provare a riconvertire la produzione in mascherine utili ai lavoratori. Gia’ nel trapanese i dirigenti sindacali hanno individuato un’impresa e sono in corso valutazioni su come avviare la lavorazione di mascherine idonee a infermieri e medici.