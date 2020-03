Arriva la primavera in Sicilia, Meteo in peggioramento

Secondo le previsioni meteo, una violenta irruzione di venti freddi dalla Russia porterà un abbassamento della colonnina di mercurio. Sabato sarà ancora una giornata mite, ma in serata il tempo comincerà lentamente a peggiorare sull’arco alpino con precipitazioni via via più diffuse. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato, ma non in Sicilia dove è atteso un peggioramento con piogge.

Sin dalle prime ore di domenica venti freddi di Bora e Grecale provenienti dalla Russia, si espanderanno verso tutto il Nord e le regioni adriatiche. Le nubi copriranno tutto il Nord e gradualmente il Centro, con scarse precipitazioni. Al Sud il tempo sarà ancora un po’ instabile con piogge scarse nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare. Da lunedì in poi, venti freddi spazzeranno l’Italia con raffiche fino a 100 km/h. Da martedì una perturbazione dai Balcani porterà neve diffusa sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Le temperature caleranno a picco, anche 12-15°C in meno rispetto a quelle registrate in questi giorni. Con le basse temperature è favorita la diffusione del virus Covid-19, nonostante ciò il maltempo può favorire una pulizia maggiore dell’aria ed evitare che la gente esca.