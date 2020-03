Canicattì: primo caso in città di coronavirus

E’ la notizia che non avremmo mai voluto scrivere. La notizia è ufficiale, il covid 19 è arrivato in città . Si è oggi registrato il primo caso. Sembra trattarsi di una donna , il primo cittadino in un video ci dice che la paziente sta bene è in auto isolamento . In città si inizia a capire la gravità della situazione. La gente in giro continua ad essere ancora tanta malgrado le forze dell’ordine facciano sforzi immani. L’unica cosa che ci auguriamo che questo primo episodio scoraggi la gente a mentenere comportamenti poco responsabili.

