Coronavirus, Piero Barone ai naresi: “ve lo chiedo con il cuore, restate a casa”

La Sindaca di Naro Maria Grazia Brandara continua a ribadire a gran voce ai cittadini di restare a casa e di uscire solo in casa di necessità per evitare la diffusione del Covid-19.

Oggi a mandare un messaggio alla comunità narese è Piero Barone cantante de “IL VOLO”.

“Dobbiamo stare a casa. Molti di voi non stanno prendendo sul serio la gravità del Coronavirus. Mi tengo aggiornato quotidianamente sulla situazione di Naro, e la Sindaca è davvero preoccupata perchè ancora ci sono troppe persone per strada. Mi rivolgo ai giovani, dice Piero Barone, se tenete alla comunità, ai vostri genitori e ai vostri nonni dovete stare a casa, non uscite. Se il Covid-19 dovesse raggiungere la nostra comunità purtroppo le nostre strutture sanitarie non avrebbero i mezzi per rispondere prontamente. Ve lo chiedo con il cuore restate a casa”.

https://youtu.be/bRlDOyhYRq8