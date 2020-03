Picchia e perseguita l’ex compagna, condannato a due anni e mezzo di carcere

un uomo di 30 anni, di Mazara del Vallo (Tp), è stato condannato dal giudice monocratico di Marsala Iole Moricca a due anni e mezzo di carcere, nonché al pagamento di una “provvisionale” di 20 mila euro come risarcimento danni alle parti civili, per maltrattamenti in famiglia.

In questo reato, il giudice ha inglobato anche le accuse di atti persecutori (“stalking”) e deturpamento.

Secondo l’accusa, Giacalone avrebbe reso un vero inferno la vita della sua ex compagna di 23 anni, sia durante il periodo di convivenza, iniziato nell’agosto 2017, che dopo.