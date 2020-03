Ridotti collegamenti ferroviari e marittimi, stretta su Sicilia

La ministra dei trasporti Paola De Micheli ha firmato, insieme al Ministro della salute, un decreto che prevede un’ulteriore stretta nei servizi di trasporto ferroviario e marittimo per tutto il Paese, con in particolare riduzioni nei collegamenti verso Sicilia e Sardegna, anche per lo Stretto di Messina. Lo si legge in una nota del Mit, in cui si precisa che continua ad essere assicurato e regolare, invece, il trasporto delle merci.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci aveva chiesto controlli più capillari “non ci si è resi conto della gravità della situazione. Allo Stretto sono rimaste solo le poche guardie del Corpo forestale regionale ad eseguire i controlli, di fronte a migliaia di mezzi in arrivo con persone di cui non conosciamo lo stato di salute. Al ministro dell’Interno, di cui ho apprezzato la disponibilità in questi giorni per altri problemi, faccio appello affinchè disponga allo Stretto di Messina quanti più uomini in divisa per creare una cintura che lasci entrare sull’Isola solo chi ne ha diritto”.

Lo stop ai collegamenti da e per la Sicilia per le persone (mentre per le merci continua la libera circolazione) è arrivato su richiesta della Sicilia la sera del 15 marzo. Una misura, peraltro, condivisa dall’86% dei siciliani

Per viaggiare sullo Stretto non basta attualmente la semplice autocertificazione come avviene in tutti gli altri casi ma servirà una apposita autorizzazione. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto dei ministri dei Trasporti e della Salute ha previsto che eventuali deroghe, per motivi di necessità, lavoro o salute, possono essere concesse solo dal presidente della Regione Siciliana. Per questo motivo è stata creata una mail alla quale far pervenire le eventuali richieste: dipartimento@protezionecivilesicilia.it