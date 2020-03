Sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane a Castellammare del Golfo

Adottare un cane a Castellammare del Golfo da oggi conviene: perché per coloro che decideranno di portare a casa un randagio saranno previste riduzioni sulla tassa per i rifiuti fino a 365 euro annui per un massimo di tre anni.

L’incentivo è stato stabilito tramite regolamento proposto dall’amministrazione comunale e votato all’unanimità dal consiglio comunale presieduto da Mario Di Filippi.

E chi vorrà potrà anche adottare a distanza un amico animale che si trova in un canile. In questo caso non è prevista la riduzione della tassa sui rifiuti.

“Lo scopo del regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani abbandonati e randagi per migliorare il benessere degli animali ricoverati nelle strutture, affidandoli a famiglie responsabili e nello stesso tempo limitare i costi del randagismo a carico dell’ente”, spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore Giuseppe Cruciata.