Canicattì, seconda donna positiva al tampone per il covid-19

Mi è stato notificato pochi minuti fa la conferma del secondo caso nella nostra Città”. Cosi il Sindaco di Canicattì, Ettore di Ventura.

“Anche in questo caso ho allertato subito le Forze dell’Ordine e ricostruiremo tutti i contatti sociali del secondo soggetto risultato positivo. Il paziente si trova in isolamento domiciliare e sta bene. Nell’augurare una pronta guarigione al soggetto, vi esorto di evitare la cosiddetta “caccia all’uomo/donna . Eventuali ed ulteriori aggiornamenti verranno dati appena possibile.In riferimento ai contatti sociali, saranno i familiari a ricostruirli con l’ausilio dell’Asp e delle Forze dell’Ordine. In ogni caso, ribadisce il primo cittadino, la regola rimane sempre la stessa: “Restare a casa!”

Secondo una prima ricostruzione pare che si tratti di una operatore sanitario ospedalieroche che non ha avuto contatti con gente proveniente dal Nord, nè tanto meno con il paziente risultato positivo al Covid-19 e che sta osservando la quarantena presso il proprio domicilio.