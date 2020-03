Porto Empedocle, Carmina e Urso donano indennità per acquisto respiratori

“Abbiamo deciso di attingere al fondo delle rinunce alle indennità di carica, e donare oltre 2 mila euro, per contribuire ad acquistare due respiratori polmonari già bloccati dall’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.” A renderlo noto il Sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina e il vice Salvatore Urso

“Tali strumenti considerata la sintomatologia del Covid 19 sono assolutamente basilari per salvare vite umane. Invitando chi volesse a contribuire alla raccolta in atto, teniamo a sottolineare con forza ancora una volta i comportamenti e le linee guida da seguire per il bene personale e degli altri. Un ringraziamento, concludono Carmina e Urso, ai medici costantemente in prima linea in ore complesse e nel caso specifico al dott. Fabrizio Caruana e al dott. Leonardo Russo per la proficua collaborazione umana e professionale. Un gesto tra tanti sentito e doveroso dal profondo del nostro cuore. Insieme ce la faremo. Coraggio”

