Slitta termine presentazione istanze scuole infanzia paritarie

Prorogato il termine per la presentazione ai Comuni delle istanze delle scuole dell’infanzia paritarie per beneficiare del contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizioni di disabilità o di disagiate condizioni economiche. Ne dà comunicazione al sindaco di Sciacca, e ad altri sindaci dell’isola, il dirigente del servizio Diritto allo Studio dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. Il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al 30 aprile 2020. Il contributo è relativo all’anno scolastico 2019-2020.

