Ubriaco picchia la moglie davanti al figlio di 8 anni, arrestato marito violento

Personale delle Volanti di Catania ha arrestato un 41enne di nazionalità indiana per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, le volanti intervenivano presso l’abitazione di una famiglia indiana sita nel quartiere San Cristoforo, in quanto era giunta sulla linea di emergenza la richiesta di aiuto di una donna che era stata malmenata dal marito.

La signora, che formalizzava la denuncia in Questura, dichiarava ai poliziotti che fin dai primi giorni di matrimonio il marito, avente una concezione fortemente patriarcale della famiglia, si era dimostrato irascibile e violento verbalmente nei suoi confronti e nei confronti del figlio minore di 8 anni.

Nella giornata di ieri, l’uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, di cui abusa quotidianamente, aveva mostrato segni di nervosismo nei confronti dei familiari al punto da rompere il tablet con cui giocava il figlioletto e poi picchiare con schiaffi al volto e pugni alle braccia e al costato la donna.

Nel frattempo giungeva nella stanza in cui si trovavano il fratello della signora, con loro convivente, e solo allora la donna riusciva a scappare in strada e a chiamare la Polizia, mentre il marito continuava ad urlare e proferire nei suoi confronti minacce di morte.