Agrigento, litigano per la fila al supermercato: interviene la Polizia

In un momento di tensione, e probabilmente poca lucidità, accade anche questo. Un uomo e una donna, giunti davanti l’ingresso di un supermercato in un quartiere di Agrigento hanno iniziato a discutere sulle modalità della fila e sull’attesa per entrare all’interno dell’esercizio commerciale. Dagli insulti si è passato a qualche spintone a tal punto da rendere necessario l’intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

