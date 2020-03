Case di accoglienza per gestanti e madri con figli, M5S: “Manca una firma per adeguare le rette, la Regione velocizzi”

“Non si capisce per quale motivo non sia stata ancora apposta la firma che dà il via libera all’adeguamento delle rette per le case di accoglienza di gestanti e madri con figli. Siamo a conoscenza che l’atto è pronto, ma non è ancora stato siglato dall’amministrazione regionale. In mancanza di questo provvedimento, le strutture non potranno che vedere accentuate le già gravi difficoltà economiche che stanno affrontando”.

A dirlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana, che sulla questione è intervenuta in passato con atti parlamentari per sollecitare l’intervento del governo.

“Le strutture di accoglienza per gestanti e per madri con figli – ricorda Zafarana – vivono da tempo disagi economici, ma assicurano tuttora gli standard di qualità del servizio. Non potranno però continuare a farlo per molto tempo. La questione si protrae da diversi mesi e va assicurata la bontà e la sicurezza di un servizio, importante e delicato in quanto rivolto ad una fascia debole della cittadinanza. Il riconoscimento economico da parte della Regione è indispensabile per scongiurare che si vada verso il collasso di queste realtà di assistenza”.