La Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Agrigento Unità territoriale di Canicattì, in merito all’ attuale emergenza nazionale del COVID 19

CHIEDE

Alle aziende territoriali di vario genere, ed in particolar modo a quelle del settore dell’abbigliamento tecnico e dispositivi di protezione, la donazione dei seguenti dispositivi da utilizzare per espletare i nostri servizi socio sanitari e assistenziali, in questo particolare momento di emergenza:

-mascherina di protezione ffp2/ffp3

-guanti in lattice monouso

-tuta di protezione ad alto contenimento batterico

-occhiali di protezione.

Chiunque volesse contribuire alla donazione di uno o più presidi, può contattare i seguenti numeri: -Resp. Territoriale Dott.ssa Giusy Giardina 3458774844 Oppure tramite messaggio MESSANGER -Volontario C.R.I. Cristian Milanese -Gruppo TERRITORIALE (Facebook) Croce Rossa Italiana Unitá Territoriale di Canicattí. Canicattì 21/03/2020 Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Di Agrigento Unità Territoriale Di Canicattì Responsabile unità territoriale di Canicattì Dott.ssa Giusy Giardina