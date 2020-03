Canicattì, al via raccolta fondi per offrire un pasto alle famiglie in difficoltà

A Canicattì, sono tante le azioni messe in atto per sostenere le persone più colpite dall’emergenza. In particolare gli operatori del Centro di Prossimità “Walden”, coadiuvati dall’assessore alle politiche Sociali Antonio Giardina, hanno rafforzato, già da diversi giorni, la propria attività continuando a rimanere accanto ai cittadini in difficoltà, anche a un metro di distanza. Grazie alle prime donazioni, gli stessi operatori hanno fatto la spesa consegnandola ad alcune famiglie in difficoltà; una equipe di professionisti si è messa a disposizione per dare sostegno telefonico; gli esercenti hanno rafforzato le consegne a domicilio per garantire i beni di prima necessità senza necessità di spostarsi da casa; inoltre, si sta lavorando per garantire la consegna dei farmaci alle persone impossibilitate a spostarsi e, in brevissimo tempo, partiranno altre iniziative, per fronteggiare al meglio l’emergenza.

Tutto ciò richiede però uno sforzo organizzativo ed economico non indifferente e per questo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi, per offrire un pasto a chi non può permetterselo.

COME SOSTENERE IL CENTRO DI PROSSIMITÀ WALDEN DI CANICATTÌ E DONARE UN PASTO A CHI, IN QUESTO MOMENTO, NON PUÒ’ PERMETTERSELO

Sostieni direttamente il nostro Centro di Prossimità Walden di Canicattì, donando:

tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Ebbene IT37C0335901600100000068320, inserendo come causale “Cdp Walden Canicattì” ;

intestato a Fondazione Ebbene IT37C0335901600100000068320, ; tramite PayPal, a questo link https://bit.ly/2xhqS9e, inviando, in fase di donazione, come messaggio “Cdp Walden Canicattì”.

La donazione sarà utilizzata per offrire un pasto alle famiglie di Canicattì che, in questo momento, non possono permetterselo.

Se vuoi sapere di più sulla campagna, vai al link http://bit.ly/2w8HMGU