I genitori gli negano i soldi e lui tenta di bruciare la casa, arrestato per estorsione

I carabinieri di Avola hanno arrestato un uomo di 33 anni con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo che era rientrato dal Veneto, avrebbe preteso dai genitori la dazione di alcune somme di denaro. Di fronte alle resistenze dei genitori, l’indagato avrebbe perso la sua lucidità e così avrebbe preso di mira la madre, che, oltre a maltrattarla, l’avrebbe minacciata di morte.

Per nulla calmo ed ormai disposto a tutto, il trentatreenne avrebbe afferrato dell’alcool che avrebbe cosparso sul pavimento con l’obiettivo di innescare un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze inimmaginabili. Una delle vittime avrebbe chiesto soccorso alle forze dell’ordine e nel volgere di qualche minuto nell’abitazione della famiglia sono arrivati i carabinieri della stazione di Avola. Sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse scatenare il rogo.

“I genitori, entrambi pensionati, hanno denunciato che analoghe condotte minacciose e violente, riconducibili ad incomprensioni familiari, perduravano da diversi mesi concretizzandosi in reiterati episodi di violenza fisica mai denunciati” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. L’uomo, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato condotto in carcere.