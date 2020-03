La Regione taglia le indennità dei talassemici cronici, proteste all’Ars

“Vanno sostenuti, porterò loro istanze in Commissione Bilancio all’Ars”, lo dice il deputato Michele Mancuso a sostegno dei siciliani che soffrono di talassemia cronica. Il deputato di Forza Italia all’Ars si farà carico delle istanze dei talassemici. “Mi farò carico di portarle avanti – ha detto -, sia a livello istituzionale in Commissione bilancio che nel mio Partito”.

Nei giorni scorsi i talassemici siciliani hanno protestato per i tagli ai fondi per i malati cronici previsti nella Finanziaria regionale. In particolare, il Governo avrebbe tagliato le indennità vitalizie per talassemici cronici.

Secondo Mancuso, “le categorie deboli vanno sostenute nella sostanza, non a parole. Per queste persone, il sostegno non è una pensione ma un’irrinunciabile necessità”. “Pur adeguandosi ai tanti problemi che attanagliano il bilancio regionale – ha aggiunto il componente della Commissione bilancio all’Ars -, sono certo che il Governo saprà garantire l’indispensabile alla purtroppo numerosa comunità di siciliani che necessitano di cure obbligatorie”.