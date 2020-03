Porto Empedocle, furgone si incendia mentre cammina

I vigili del fuoco di Agrigento sono dovuti intervenire, a Porto Empedocle, per spegnere un incendio che ha semidistrutto un furgone congelatore marca Fiat, andato in fiamme in via Costantino.

Il mezzo era di proprietà di un commerciante di 40 anni, del luogo, che ha avvisato i vigili proprio mentre il furgone stava per incendiarsi, dopo aver visto del fumo fuoriuscire dal vano motore.

Nessun dubbio sulla natura accidentale del rogo.