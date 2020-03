Questa mattina hanno prestato giuramento i due nuovi assessori del Comune di Campobello di Licata

“Come avevo anticipato, le nomine sono state fatte in tempi brevissimi, vista l’emergenza in atto – dichiara il Sindaco Giovanni Picone –A ricoprire il ruolo di Vicesindaco ci sarà l’attuale segretario del PD Calogero Lombardo, che ha già esperienza amministrativa, avendo ricoperto il ruolo di assessore dal 2012 al 2016, e che avrà le deleghe al bilancio, tributi, rapporti istituzionali, servizi di rete e sport. L’altro assessore, con delega ai lavori pubblici e urbanistica sarà l’Architetto Francesco Patti, professionista giovane, ma con importanti esperienze professionali.

Da parte mia e della nuova Giunta, porgiamo un ringraziamento ai due assessori uscenti, Ciotta e Gatì, per il lavoro svolto, sapendo che potremo contare sulla loro collaborazione anche in futuro.

La nuova squadra amministrativa, già questa mattina, si è messa al lavoro ed abbiamo firmato diverse delibere relative alla gestione dell’emergenza coronavirus, in ottemperanza ai recenti decreti e alle ordinanze della Regione.”



