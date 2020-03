Coronavirus, una linea telefonica amica per supportare chi si sente solo

L’isolamento e il divieto agli spostamenti causano uno stress non indifferente causato dalla solitudine, dal distanziamento sociale e dalla mancata possibilità di intrattenere rapporti sociali. Saranno ancora giorni di buio. Per questo nascono diverse linee telefoniche amiche che cercano di dare un supporto psicologico, morale alle tante persone in difficoltà.

Con questo scopo nasce un servizio gratuito di ascolto telefonico rivolto a coloro che sperimentano, in questo momento storico di distanziamento sociale causato dal Coronavirus, la solitudine e l’assenza di confronto con i propri cari, con gli amici e i colleghi di lavoro. Chiamando il 328 0447841 risponderanno alcuni volontari, che metteranno a disposizione il proprio tempo anche solo per dare una parola di conforto. L’iniziativa a supporto della popolazione nasce da una partnership tra due associazioni di volontariato, ADA e Panagiotis.

“Si tratta – spiega Gaetano Cuttitta, presidente provinciale dell’Associazione Diritti degli Anziani di Palermo – di un’opportunità resa possibile grazie ai volontari, disponibili a dare un consiglio, una parola di conforto o semplicemente a dialogare con chiunque vorrà mettersi in contatto con loro ”.